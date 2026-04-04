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Majorque détruit les rêves madrilènes après un scénario fou

LB
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Majorque détruit les rêves madrilènes après un scénario fou

Majorque 2-1 Real Madrid

Buts : Morlanes (41e), Muriqi (90e+1) pour les Bermellones // Militão (88e) pour les Merengues

La défaite de trop ? Alors que Majorque lutte en bas de tableau pour sa survie dans l’élite du football espagnol, le Real Madrid continue d’espérer revenir sur le FC Barcelone leader du championnat. Dans une rencontre particulièrement mal embarquée pour les protégés d’Álvaro Arbeloa, les Madrilènes pensaient tenir un point capital pour continuer de rêver de championnat avant que Vedat Muriqi ne vienne assurer aux siens la victoire au bout du temps additionnel et les éloigner provisoirement de la zone de relégation (2-1).

Muriqi en héros

Le real Madrid est en difficulté dans le jeu ces dernières semaines, et cette rencontre n’a pas fait exception. Si la première période a été globalement équilibrée, la défense merengue a une nouvelle fois montré ses largesses. En contre-attaque, Pablo Maffeo est parvenu à déborder sur le côté droit avant de centrer pour Manu Morlanes qui a eu tout le loisir de contrôler le ballon dans la surface madrilène avant d’ajuster parfaitement Andriy Lunin (1-0, 42e).

Les protégés de Martín Demichelis, débarqué sur le banc majorquain en février dernier, ont tenu jusqu’au bout du temps réglementaire avant de céder face à Eder Militão qui a parfaitement signé son retour à la compétition en catapultant sa tête au fond des filets de Leo Román (1-1, 88e). Une joie de courte durée pour les Madrilènes, puisque Muriqi, toujours remuant sur le front de l’attaque majorquine comme à son habitude, est venu rendre aux siens une victoire qui leur tendait les bras quelques minutes auparavant grâce à une frappe somptueuse du droit qui est venue se loger dans la lucarne merengue (2-1, 90e+1). Un but synonyme de trois points et surtout de la sortie de la zone de relégation de Majorque puisque les Bermellones pour le moment comptent deux points d’avance sur Elche, premier relégable. De son côté, le Real pourrait accuser sept points de retard sur le Barça ce samedi soir si les Blaugrana venaient à l’emporter sur la pelouse de l’Atlético de Madrid.

Les dés ne sont pas encore jetés.

RCD Mallorca (4-3-3) : Román – Mojica, Mascarell, Valjent, Maffeo – Morlanes (Joseph, 70e), Darder, Samu Costa (Lopez, 70e) – Muriqi, Torre (Virgili, 70e), Luvumbo (Sánchez, 81e). Entraîneur : Martín Demichelis.

Real Madrid (4-4-2) : Lunin – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen (Militão, 59e), Carreras – Moran Ibáñez (Vinícius Jr, 59e) , Tchouaméni, Camavinga (Bellingham, 59e), Güler (Pitarch, 72e) – Díaz (Mastantuono, 76e), Mbappé. Entraîneur : Álvaro Arbeloa.

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LB

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