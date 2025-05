Le Real Madrid arrache la victoire contre Majorque et retarde le sacre du Barça

Real Madrid 2-1 Majorque

Buts : Mbappé (68e) et Ramón (90e +5) pour les Madrilènes // Valjent (11e) pour les Majorquins

Ne les prenez pas pour des jambons (facile celle-ci).

Il s’appelle Jacobo Ramón, a 20 ans, a disputé son deuxième match de Liga, son quatrième en professionnels, et a empêché le Real Madrid de donner une Liga à un Barça sur son canapé ce soir. Les Madrilènes sont sortis miraculés contre Majorque grâce à son p’tit garçon, buteur au bout du temps additionnel (2-1). Barcelone pourrait quand même remporter la Liga dès ce jeudi, à condition de gagner le derby contre l’Espanyol.

Sans Rodrygo, avec une attaque Endrick – Mbappé et avec une défense centrale entièrement issue de la Castilla (Raúl Asencio – Jacobo Ramón), les hommes de Carlo Ancelotti ont laissé Martin Valjent et les îliens rêver d’une qualification en Conférence Ligue. Mais Kylian Mbappé a fait comme d’habitude : il a beaucoup couru, beaucoup tenté (39 frappes, une première pour eux à domicile en 20 ans), puis a fini par marquer, du pied droit et après un superbe contrôle (1-1, 68e). Il dépasse la barre des 40 buts pour sa première saison avec le Real. Les Madrilènes auront beaucoup dominé ce soir, mais le gardien Leo Roman aura longtemps écœuré Fede Valverde et Jude Bellingham. Mais le temps additionnel s’est chargé du reste, laissant un instant l’esprit du Real effleurer le Santiago Bernabéu. Sur une énième balle en l’air moche, devant Thibault Courtois qui revenait dans ses cages, Jesús Vallejo a gagné son duel pour laisser Jacobo Ramón gagner le sien (2-1, 90e +5).

💪 M A D R I D I S M O 💪 pic.twitter.com/SIR66pmt6N — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 14, 2025

Le Madridismo jusqu’au berceau.

