Álvaro Arbeloa a trouvé son Mbappé préféré

Aux grands rendez-vous les grands couverts. Malgré la défaite du Real Madrid face au Bayern Munich, il y a tout de même un petit point de satisfaction du côté des Merengues. Ce brin de joie n’est autre que Kylian Mbappé, qui a donné le sourire aux supporters madrilènes et à son coach Álvaro Arbeloa. En effet, le gamin de Paname y est allé de son but pour réduire l’écart sans pour autant lésiner sur les efforts défensifs. alors que c’était justement pour tout ça qu’il était sous le feu de la critique en avant-match.

Pas de critiques pour le Kyks

Les Unes d’As et de Marca peuvent en témoigner : le champion du monde 2018 porte l’espoir de la Casa Blanca pour renverser le jeu à Munich. Álvaro Arbeloa est même revenu sur l’essence de la performance du capitaine des Bleus : « J’ai vu un Mbappé très investi dans toutes ses tâches, capable de déstabiliser l’adversaire, d’être le meilleur joueur du monde et d’être une menace constante pour les défenseurs du Bayern. C’est exactement ce Mbappé que nous voulons voir, ce Mbappé qui veut être Mbappé tous les jours. »

🏆🗨️ Real Madrid - Arbeloa : "C'est ce Mbappé que nous voulons voir !"#RMABAY #beINSPORTS pic.twitter.com/OhiPhSLQtG — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 8, 2026

Définition d’être Mbappé : se vouloir aussi multitâche qu’un Cookéo Moulinex.

Un soutien inattendu pour Vinícius Júnior