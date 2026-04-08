S’abonner au mag
  • C1
  • Quarts
  • Real Madrid-Bayern Munich (1-2)

Álvaro Arbeloa a trouvé son Mbappé préféré

SW
6 Réactions
Álvaro Arbeloa a trouvé son Mbappé préféré

Aux grands rendez-vous les grands couverts. Malgré la défaite du Real Madrid face au Bayern Munich, il y a tout de même un petit point de satisfaction du côté des Merengues. Ce brin de joie n’est autre que Kylian Mbappé, qui a donné le sourire aux supporters madrilènes et à son coach Álvaro Arbeloa. En effet, le gamin de Paname y est allé de son but pour réduire l’écart sans pour autant lésiner sur les efforts défensifs. alors que c’était justement pour tout ça qu’il était sous le feu de la critique en avant-match.

Pas de critiques pour le Kyks

Les Unes d’As et de Marca peuvent en témoigner : le champion du monde 2018 porte l’espoir de la Casa Blanca pour renverser le jeu à Munich. Álvaro Arbeloa est même revenu sur l’essence de la performance du capitaine des Bleus : «  J’ai vu un Mbappé très investi dans toutes ses tâches, capable de déstabiliser l’adversaire, d’être le meilleur joueur du monde et d’être une menace constante pour les défenseurs du Bayern. C’est exactement ce Mbappé que nous voulons voir, ce Mbappé qui veut être Mbappé tous les jours. »

Définition d’être Mbappé : se vouloir aussi multitâche qu’un Cookéo Moulinex.

Un soutien inattendu pour Vinícius Júnior

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances
cdm-removebg-preview
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
  • Mondial 2026
Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

12
Revivez Real Madrid - Bayern Munich (1-2)
Revivez Real Madrid - Bayern Munich (1-2)

Revivez Real Madrid - Bayern Munich (1-2)

Revivez Real Madrid - Bayern Munich (1-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.