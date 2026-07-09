Le Maroc privé d’un joueur majeur face aux Bleus

Qui pour faire tourner les serviettes ? Victime d’une blessure aux ischios en huitièmes face au Canada (3-0), Ismael Saibari va manquer le quart de finale face aux Bleus ce jeudi soir (22 heures). C’est le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi qui a officialisé le forfait de son attaquant : « À part Saibari, tout le monde est disponible, a d’abord annoncé le technicien de 49 ans en conférence de presse. Pour Saibari, le match arrive trop tôt. Mais il n’est pas out pour le reste de la compétition, je l’espère (sourire). »

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Qui pour le remplacer ?

Évidemment, c’est un sacré coup dur pour les Lions de l’Atlas, qui vont devoir composer sans leur meilleur buteur, auteur de trois pions en cinq titularisations depuis le coup d’envoi de ce Mondial 2026. D’après les informations de L’Équipe, c’est Soufiane Rahimi (30 ans) qui devrait remplacer la nouvelle recrue du Bayern à la pointe de l’attaque marocaine. L’avant-centre joue le rôle de supersub sur cette Coupe du monde avec deux réalisations et une passe décisive sur ses cinq entrées en jeu. Remplaçant face au Canada, le jeune défenseur de Crystal Palace Chadi Riad devrait lui retrouver sa place dans le onze en charnière centrale aux côtés d’Issa Diop.

Le onze probable du Maroc : Bounou – Hakimi, I. Diop, Riad, Mazraoui – Bouaddi, El Aynaoui – B. Díaz, Ounahi, El Khannouss – Rahimi.

Et si c’était du bluff ?

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