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Mbappé égale Karim Benzema

JF
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Mbappé égale Karim Benzema

Le Kyks à la hauteur du Nueve. Au cœur d’un match fou entre le Bayern et le Real Madrid, Kylian Mbappé vient d’atteindre une sacrée marque. En inscrivant sa 15e réalisation de la saison en Ligue des champions, le capitaine de l’équipe de France vient de revenir à hauteur de Karim Benzema, auteur du même nombre de buts lors de la saison 2021-2022 de Ligue des champions. Un record dans la compétition.

Côté tricolore et sur une saison continentale, il n’est désormais plus devancé que par Stéphane Guivarc’h pour le nombre total de buts en compétitions européennes, alors que l’ancien Auxerrois avait inscrit 10 buts en Coupe Intertoto et 7 buts en Coupe de l’UEFA.

Deux buts en 45 minutes à l’Allianz Arena pour régler tout ça ?

Au terme d’un match de légende, le Bayern écarte le Real et rejoint le PSG en demi-finales

JF

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