Un arbitre frappe une joueuse en Belgique

Fight Club. Presque chaque week-end, de nombreux matchs débordent : bagarres entre joueurs, violences envers l’arbitre. Cette fois, en Belgique, c’est l’inverse : un arbitre a frappé une joueuse lors d’un match de première provinciale, l’équivalent de la 4e division, entre le Stokkem VV et le SK Lommel.

« Il m’a ensuite frappée à deux reprises »

La rencontre venait de se terminer lorsqu’une joueuse du Stokkem VV s’est approchée de l’arbitre pour l’applaudir avec ironie. C’est alors que « l’arbitre s’est trouvé nez à nez avec moi, explique la joueuse à l’agence de presse Belga. Je l’ai repoussé. Il m’a ensuite frappée à deux reprises, notamment à la tempe. J’ai même perdu un instant connaissance. » Son coach reste lui aussi choqué des événements : « Un arbitre qui frappe une joueuse, je n’avais encore jamais vu ça. »

Dans la cohue, l’arbitre a aussi fracturé le tibia d’un membre du club en tombant sur lui. Mais l’homme en jaune affirme avoir agi pour sa propre sécurité : « J’ai donné un deuxième carton jaune à la joueuse, et ensuite j’ai reçu des coups de trois joueuses. Je voulais seulement me défendre et je les ai poussées au sol […] j’ai encore reçu sept coups de la part d’une joueuse et d’un homme. On m’a même retiré mon pantalon », explique l’arbitre.

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