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Lucas Chevalier de retour pour PSG-Nantes ?

UL
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Lucas Chevalier de retour pour PSG-Nantes ?

Quand il n’y a qu’un candidat, ce n’est pas une surprise. Quand il y en a deux, en revanche… Squatteur officiel du banc du PSG depuis le début de l’année, Lucas Chevalier pourrait faire son retour contre Nantes ce mercredi, en match décalé de la 26e journée de Ligue 1. Un joli moyen de le remettre dans le jeu et de préserver Matvey Safonov. C’est en tout cas la question soulevée par L’Équipe, qui précise que Luis Enrique n’a pas encore choisi et que Lucas Chevalier reste concentré à l’entraînement, sans montrer de signes d’agacement.

Sous contrat jusqu’en 2030

Le technicien espagnol a laissé entendre qu’il allait continuer à faire tourner lors de cette fin de saison, car le PSG enchaîne des matchs tous les trois jours. Le canard précise que Lucas Chevalier avait appris sa mise au banc deux heures avant le coup d’envoi de PSG-Newcastle, fin janvier. L’ancien Lillois est sous contrat jusqu’en 2030.

Et le Mondial arrive…

On en sait plus sur la blessure de Vitinha

UL

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