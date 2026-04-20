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En Allier, un match de D5 termine par un coup de couteau

UL
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En Allier, un match de D5 termine par un coup de couteau

Ce n’est que du foot, et pourtant. Et pourtant, ce mardi, le parquet de Montluçon s’apprête à examiner la situation d’un match de foot qui a dégénéré. Le match entre les clubs de Saint-Angel et Malicorne, en cinquième division du district de l’Allier, n’est pas allé à son terme ce dimanche 19 avril.

Comme le relate La Montagne, on jouait la fin de la partie quand un joueur des jaunes de l’US Malicorne a reçu des coups, donnés par un joueur de l’AS Saint Angel. Ce dernier est sorti du terrain en furie et serait revenu sur la pelouse du stade Raymond Labouesse avec un couteau. L’attaquant aurait alors menacé deux joueurs. Les gendarmes ont emmené le mis en cause dans la foulée.

Les deux équipes sont respectivement troisième et cinquième du classement de la plus petite division départementale, mais l’enjeu était probablement trop fort pour ce joueur. Le match a été arrêté à la 80e minute. L’homme de 33 ans a été placé en garde à vue dans la foulée et passera devant le procureur de la République de Montluçon pour violences et violences avec armes.

Tout ça pour un ballon.

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UL

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