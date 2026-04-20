On en sait plus sur la blessure de Vitinha

La tuile. Sorti sur blessure à la 39e minute lors de la défaite du PSG contre Lyon ce dimanche (1-2) après être mal retombé à la suite d’un duel avec Endrick, Vitinha a passé une IRM ce lundi.

En début d’après-midi, le club de la capitale a publié un point médical précisant la nature de ce pépin physique de l’international portugais, rentré directement au vestiaire en boitillant, qui évoluait dans un milieu très expérimental aux côtés de Lucas Beraldo et Senny Mayulu.

Incertain pour la rencontre face au Bayern

« Victime d’une inflammation du talon droit à la suite d’un choc reçu lors du match contre l’Olympique lyonnais, Vitinha restera en soins ces prochains jours. Une nouvelle évaluation sera faite en fin de semaine », a-t-on pu lire dans ce dernier.

Le deuxième joueur le plus utilisé cette saison par Luis Enrique loupera donc la réception de Nantes ce mercredi (19h), en match en retard de la 26e journée, et a peu de chance d’être remis pour la rencontre face à Angers samedi (19h). De plus, impossible de dire à cette heure si le métronome parisien sera apte à disputer la demi-finale aller de la Ligue des champions face au Bayern Munich mardi prochain.

Heureusement que Fabián Ruiz a fait son retour.

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