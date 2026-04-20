L'Atlético inquiet par l'état de forme de deux joueurs cadres

Une (mauvaise) pierre, deux coups. Battus en finale de la Coupe du Roi face à la Real Sociedad, ce samedi, l’Atlético de Madrid n’a pas gardé que des séquelles émotionnelles. Ademola Lookman et Alexander Alexander Sørloth ont laissé des plumes durant cette rencontre : l’international nigérian, sorti à l’heure de jeu contre toute attente, souffre d’un œdème à l’adducteur, alors que le géant norvégien a subi une contusion, selon Mundo Deportivo.

Zéro risque avant de défier Arsenal

Lookman et Sørloth étaient absents de la séance d’entraînement de l’Atlético lundi matin. Dans un communiqué, le club a annoncé le retrait des deux joueurs de l’entraînement collectif dans les prochains jours par mesure de précaution. Le club madrilène ne veut prendre aucun risque à l’approche de la double confrontation contre Arsenal, en demi-finales de la Ligue des champions (29 avril et 5 mai).

Lookman y Sørloth trabajarán al margen del grupo los próximos días; máxima precaución para evitar el riesgo de lesión. ℹ️ https://t.co/c7tsrI3hap pic.twitter.com/NmjgvQDXKd — Atlético de Madrid (@Atleti) April 20, 2026

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