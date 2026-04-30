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Crystal Palace prend une belle option en vue de la finale de Ligue Conférence

EL
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Crystal Palace prend une belle option en vue de la finale de Ligue Conférence

Shakhtar 1-3 Crystal Palace

Buts : Ocheretko (47e) pour les Ukrainiens // Sarr (1re), Kamada (58e), Strand Larsen (84e) pour les Anglais

Il ne fallait pas rester à la buvette et rater le début des deux périodes, ce jeudi soir, à Cracovie, pour la manche aller des demi-finales de Ligue Conférence. Après à peine 20 secondes de jeu, Ismaïla Sarr avait déjà trouvé la faille dans la défense du Shakhtar (0-1, 1re), au terme d’un jeu en triangle peu académique, mais efficace. Le deuxième acte a également commencé sur les chapeaux de roues avec une égalisation d’Oleh Ocheretko (1-1, 47e).

Crystal Palace a finalement fait la différence dans le cœur de la deuxième période en apprenant aux Ukrainiens une spécialité typiquement anglaise : la longue touche. Seul dans la surface, Daichi Kamada a pu armer sa volée et surprendre Dmytro Riznyk (1-2, 58e). Le Japonais a ensuite été passeur pour le but du break inscrit par Strand Larsen (1-3, 84e).

Les Eagles ont une aile en finale.

Jean-Philippe Mateta écrit l'histoire de Crystal Palace

EL

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