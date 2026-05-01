Pierre Sage demande pardon à ses joueurs

Sage demande pardon. S’étant senti trahi après la première période de son équipe à Brest vendredi dernier, qui après avoir été mené à la mi-temps avait refait son retard notamment grâce à Allan Saint-Maximin (3-3), Pierre Sage est revenu sur les mots très forts qu’il avait employés après la rencontre. En conférence de presse ce jeudi, le coach lensois a fait son mea culpa vis-à-vis de ses joueurs.

« C’était un vrai coup de gueule, et les joueurs se sont vraiment sentis visés. C’est comme une situation de conflit dans une famille. C’est justement dans ces moments-là qu’on voit le niveau d’amour. Ce n’est pas parce qu’il y a un conflit dans un système que celui-ci est forcément ébranlé. À l’inverse, il doit aussi trouver sa ressource à l’intérieur. Et même quand le patriarche déconne, puisque ça a été le cas car j’y suis allé vraiment très très fort… », a-t-il déclaré.

« Je sais reconnaître aussi quand c’est très mal »

Ayant confié avoir longuement parlé de cet accrochage avec ses joueurs, très probablement avec ceux qui sont sortis en même temps dès le début de la seconde période (Florian Sotoca, Wesley Saïd, Ruben Aguilar et Arthur Masuaku), Pierre Sage a demandé pardon. « Je reste quelqu’un d’humain, entier, honnête et transparent, j’imagine. Mais je sais reconnaître aussi quand c’est très mal… Et là pour le coup, c’était très, très mal. »

Réconciliation totale samedi soir face à Nice ?

La loyauté de Saint-Maximin l’a conduit à Lens