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Pierre Sage fait mieux que Pep Guardiola et Luis Enrique

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Pierre Sage fait mieux que Pep Guardiola et Luis Enrique

Pierre Sage qui devance son idole Pep Guardiola. Pas la peine de vous frotter les yeux, vous avez bien lu. À la lutte avec le Paris Saint-Germain dans la course au titre en Ligue 1 et fraîchement qualifié en finale de Coupe de France après la démonstration face à Toulouse (4-1) ce mardi soir, Pierre Sage réalise des prouesses depuis son arrivée à Lens l’été dernier. À tel point qu’il devance plusieurs grands coachs européens statistiquement.

Un monstre du ratio

Selon les données d’Opta, l’ancien coach de l’Olympique lyonnais et surtout du CS Belley a gagné 71% de ses matchs (24 victoires en 34 matchs toutes compétitions confondues) sur la saison 2025-2026. C’est simple, dans le top 5 européen, seuls Vincent Kompany et Hansi Flick font mieux avec 85% de victoires pour le premier et 78% pour le second. Avec respectivement 69% et 68% de succès, Mikel Arteta et Pep Guardiola figurent derrière Pierre Sage.

À titre de comparaison en Ligue 1, Luis Enrique possède un ratio de victoires de 64% (30/47), l’ancien nantais Ahmed Kantari 25% (3/12) et l’entraîneur de Metz Benoît Tavenot 0%.

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