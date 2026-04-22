Pierre Sage fait mieux que Pep Guardiola et Luis Enrique

Pierre Sage qui devance son idole Pep Guardiola. Pas la peine de vous frotter les yeux, vous avez bien lu. À la lutte avec le Paris Saint-Germain dans la course au titre en Ligue 1 et fraîchement qualifié en finale de Coupe de France après la démonstration face à Toulouse (4-1) ce mardi soir, Pierre Sage réalise des prouesses depuis son arrivée à Lens l’été dernier. À tel point qu’il devance plusieurs grands coachs européens statistiquement.

Un monstre du ratio

Selon les données d’Opta, l’ancien coach de l’Olympique lyonnais et surtout du CS Belley a gagné 71% de ses matchs (24 victoires en 34 matchs toutes compétitions confondues) sur la saison 2025-2026. C’est simple, dans le top 5 européen, seuls Vincent Kompany et Hansi Flick font mieux avec 85% de victoires pour le premier et 78% pour le second. Avec respectivement 69% et 68% de succès, Mikel Arteta et Pep Guardiola figurent derrière Pierre Sage.

71% - Le Top 5 des entraîneurs actuels du Big 5 européen au % de victoires en 2025/26, toutes compétitions confondues: Vincent Kompany - 85% Hansi Flick - 78% PIERRE SAGE - 71% Mikel Arteta - 69% Pep Guardiola - 68% Patron. pic.twitter.com/TFl28620Zh — OptaJean (@OptaJean) April 21, 2026

À titre de comparaison en Ligue 1, Luis Enrique possède un ratio de victoires de 64% (30/47), l’ancien nantais Ahmed Kantari 25% (3/12) et l’entraîneur de Metz Benoît Tavenot 0%.

Le trophée Johan Cruyff, c’est pour quand ?

La belle audience de France 2 et une belle bourde de son homme de terrain