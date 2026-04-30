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Canal+ frappe un grand coup en Belgique

CT
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Canal+ frappe un grand coup en Belgique

Gros coup de froid pour les producteurs de La Reine des neiges. Le média DH annonçait, il y a quelques jours, que l’intégralité des matchs de Ligue des champions, de Ligue Europa et de Ligue Conférence, serait diffusée sur Disney+ en Belgique à partir de 2027. Finalement, c’est Canal+ qui remporte l’appel d’offres pour la retransmission des rencontres européennes sur le sol des Diables rouges.

« Pour la première fois, 100 % de l’UEFA Champions League, de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Conference League en Belgique. Pour 4 saisons jusqu’en 2031 », écrit Maxime Saada, le directeur général du groupe Canal+, sur son compte X, jeudi matin.

Un diffuseur bien implanté dans le monde

La Belgique vient s’ajouter au tableau de chasse du groupe médiatique français, vainqueur des droits de diffusion dans d’autres pays, comme l’indique Maxime Saada : « Le groupe Canal+ remporte de nouvelles victoires avec l’acquisition en exclusivité de 100 % de l’UEFA Ligue des champions en Pologne, 100 % de l’UEFA Ligue Europa et de l’UEFA Ligue Conférence en Autriche, le renouvellement de nos droits en Suisse. »

Ces nouvelles nations permettent à la chaîne cryptée, déjà détentrice des droits en France, en Afrique subsaharienne et en Asie, de proposer les rendez-vous européens sur 50 territoires pour la période 2027-2031.

Le grand gagnant de la semaine n’est ni le Paris Saint-Germain ni Koh-Lanta.

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CT

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