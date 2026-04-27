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La Ligue des champions débarque sur Disney+ en Belgique

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La Ligue des champions débarque sur Disney+ en Belgique

La magie continue d’opérer. Détentrice des droits de diffusion de la Ligue des champions féminine sur le territoire français, Disney+ s’attaque à la C1 des garçons.

Le média belge DH annonce que la plateforme américaine diffusera l’intégralité des matchs de la Ligue des champions masculine en Belgique, pour la période 2027-2031, ainsi que la Ligue Europa et la Ligue Conférence. Cette acquisition vient bouleverser le marché du Plat Pays, puisque RTL et Proximus détenaient les droits respectivement depuis 2000 et 2012.

Diffusion en clair obligatoire

Disney+, accessible par abonnement, devra trouver une solution concernant la retransmission des matchs des clubs belges. Considérées comme des événements d’intérêt majeur, les affiches des représentants de la Belgique devront obligatoirement être diffusées sur une chaîne en clair.

Pour rappel, Canal+ conserve les droits de diffusion des trois coupes d’Europe en France pour le cycle à venir.

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