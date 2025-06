Des matchs de la Ligue des champions féminine en clair la saison prochaine

Vive le foot en clair.

La chaîne L’Équipe va offrir un joli coup de projecteur sur le football féminin. Dès la saison prochaine, elle diffusera gratuitement un match de Ligue des champions féminine à chaque journée, y compris la finale, a annoncé le groupe.

Disney+ pour l’entièreté de la compétition

Celle de cette édition 2024-2025, un Arsenal-Barcelone remporté par les Londoniennes, avait déjà été diffusée sur la chaîne le 24 mai dernier. La priorité du match diffusé sera évidemment donnée aux clubs français et les matchs seront commentés par Candice Rolland et Charlotte Lorgeré, ancienne joueuse pro reconvertie consultante. Pour suivre l’intégralité des matchs, il faudra prendre un abonnement à Disney+.

Comme ça, vous pourrez aussi regarder Welcome to Wrexham et It’s always sunny in Phildalphia.

