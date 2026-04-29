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Immense carton d’audience pour PSG-Bayern, plus fort que Koh-Lanta

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Immense carton d’audience pour PSG-Bayern, plus fort que Koh-Lanta

Une pensée pour les jeunes enfants qui ont raté la deuxième période. Il faut dire que la bataille entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich a rassemblé beaucoup, beaucoup de monde ce mardi soir. Canal+ Foot annonce avoir atteint son record de la saison en matière d’audience avec 2,85 millions de téléspectateurs.

Prends ça, Koh-Lanta !

La chaîne cryptée annonce même avoir atteint un pic à 3,22 millions de téléspectateurs au moment du 5-4. Le football européen devance toute concurrence du mardi soir. À commencer par TF1 et Koh-Lanta qui culmine à 2,61 millions de téléspectateurs (imaginez si on faisait les notes de ce programme !). De match en match, Canal+ bat ses records d’audience cette saison, en attendant le retour à l’Allianz Arena la semaine prochaine.

Ça tombe bien, les deux équipes ont promis un nouveau grand spectacle.

Vincent Kompany n’a pas apprécié son expérience en tribunes au Parc des Princes

AR

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