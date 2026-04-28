- Koh-Lanta
- Épisode 9
Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin
Le tir à l’arc et le parcours du combattant : deux épreuves mythiques pour ce neuvième épisode de Koh-Lanta. Mais comme depuis la réunification, à la fin, c’est Daniel qui gagne... Même s’il a perdu un de ses fidèles acolytes.
La tribu réunifiée
Clarisse
On voit bien que c’est Koh-Lanta quand on les voit bouffer des pâtes froides sans moufter.
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Antonin
Sympa Antonin qui n’a pas voulu briser le rêve de sa mère, qui doit raconter chaque jour en salle des profs que son fils pêche pour toute la tribu. Alors qu’on rappelle son total de poissons attrapés : 0.
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Johan
« Combien sont rentrés dans le vestiaire et ont retourné la table ? Zéro, personne. Tout est nickel, les bouteilles sont bien en place, tout ça. Donc en fait, tu joues chez les Rouges, tu fais un match comme ça et tu l’acceptes ? » Il va être salé le débrief de Daniel.
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Caroline
Se faire éliminer par Antonin, c’est sans doute pire que de crever la dalle et de dormir dans le sable humide.
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Cindy
La cote de sa victoire finale selon Jonathan ? 100. La cote de la deuxième pire probabilité ? 25. Mais elle est unijambiste et aveugle ou on a loupé un truc ?
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Zakariya
« Putain, je l’aime ma droite, hein. » Pas de doute, il vient bien de la Côte d’Azur.
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Daniel
Espagne 2008-2012, Mercedes 2014-2019, Pogačar depuis 2024, et Daniel 2026… les plus grandes période de domination sportives sont souvent les plus chiantes
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Paul
Un épisode qui nous a présenté une facette plus humaine de Paul… Ces grandes opérations médiatiques pour réhabiliter les grands méchants sont vraiment scandaleuses.
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Jade
Elle était même prête à sauver Paul, qui ne lui aurait bien évidemment jamais renvoyé la pareille. Bonne poire. Ça leur aurait fait à manger, cela dit.
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Cynthia
Ça commence à remonter, sa masterclass lors du puzzle collectif… Elle est en train de construire sa carrière sur un seul exploit.
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Lola
Jusque là, son aventure ressemblait à celle de Cynthia. Enfin la victoire qui va lui faire prendre un peu plus de lumière ?
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Hugo
Un peu trop excité d’aller en randonnée. Le pote qui veut absolument mettre un réveil à 4h30 parce que « le lever du soleil est sublime ». Laisse-nous dormir.
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Guillaume
Guillaume est-il une immense fraude ? Est-il déjà sur le déclin ? Le PSG fausse-t-il ce Koh-Lanta ? On en parle avec Daniel Riolo juste après la pub.
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Le boss
Denis Brogniart
Apprendre le nom de tous les proches de tous les candidats pour les faire chialer… la limite entre génie et vice est très fine.
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Par Léo Tourbe