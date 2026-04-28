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  • Koh-Lanta
  • Épisode 9

Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

Par Léo Tourbe
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Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

Le tir à l’arc et le parcours du combattant : deux épreuves mythiques pour ce neuvième épisode de Koh-Lanta. Mais comme depuis la réunification, à la fin, c’est Daniel qui gagne... Même s’il a perdu un de ses fidèles acolytes.

La tribu réunifiée

CLARISSE__AI2_2160-e1772552717634

Clarisse

On voit bien que c’est Koh-Lanta quand on les voit bouffer des pâtes froides sans moufter.

Note de la rédaction 6/10
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ANTONIN__AI2_2202-e1772552775590

Antonin

Sympa Antonin qui n’a pas voulu briser le rêve de sa mère, qui doit raconter chaque jour en salle des profs que son fils pêche pour toute la tribu. Alors qu’on rappelle son total de poissons attrapés : 0.

Note de la rédaction 6.5/10
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JOHAN__AI2_1825-e1772552827599

Johan

« Combien sont rentrés dans le vestiaire et ont retourné la table ? Zéro, personne. Tout est nickel, les bouteilles sont bien en place, tout ça. Donc en fait, tu joues chez les Rouges, tu fais un match comme ça et tu l’acceptes ? » Il va être salé le débrief de Daniel.

Note de la rédaction 4/10
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CAROLINE__AI2_1786-e1772552923732

Caroline

Se faire éliminer par Antonin, c’est sans doute pire que de crever la dalle et de dormir dans le sable humide.

Note de la rédaction 6/10
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CINDY__AI2_1430-e1772552959799

Cindy

La cote de sa victoire finale selon Jonathan ? 100. La cote de la deuxième pire probabilité ? 25. Mais elle est unijambiste et aveugle ou on a loupé un truc ?

Note de la rédaction 5/10
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ZAKARIYA__AI2_1471-e1772553081816

Zakariya

« Putain, je l’aime ma droite, hein. » Pas de doute, il vient bien de la Côte d’Azur.

Note de la rédaction 5/10
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DANIEL__AI2_1706-e1772553126664

Daniel

Espagne 2008-2012, Mercedes 2014-2019, Pogačar depuis 2024, et Daniel 2026… les plus grandes période de domination sportives sont souvent les plus chiantes

Note de la rédaction 9/10
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PAUL__AI2_2403-e1772553165911

Paul

Un épisode qui nous a présenté une facette plus humaine de Paul… Ces grandes opérations médiatiques pour réhabiliter les grands méchants sont vraiment scandaleuses.

Note de la rédaction 5.5/10
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Votre note /10

JADE__AI2_2065-e1772553233828

Jade

Elle était même prête à sauver Paul, qui ne lui aurait bien évidemment jamais renvoyé la pareille. Bonne poire. Ça leur aurait fait à manger, cela dit.

Note de la rédaction 7/10
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CYNTHIA__AI2_1547-e1772553348786

Cynthia

Ça commence à remonter, sa masterclass lors du puzzle collectif… Elle est en train de construire sa carrière sur un seul exploit.

Note de la rédaction 4/10
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LOLA__AI2_2279-e1772553378419

Lola

Jusque là, son aventure ressemblait à celle de Cynthia. Enfin la victoire qui va lui faire prendre un peu plus de lumière ?

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

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HUGO__AI2_1881-scaled-e1772553415425

Hugo

Un peu trop excité d’aller en randonnée. Le pote qui veut absolument mettre un réveil à 4h30 parce que « le lever du soleil est sublime ». Laisse-nous dormir.

Note de la rédaction 6/10
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GUILLAUME__AI2_2503-e1772553477910

Guillaume

Guillaume est-il une immense fraude ? Est-il déjà sur le déclin ? Le PSG fausse-t-il ce Koh-Lanta ? On en parle avec Daniel Riolo juste après la pub.

Note de la rédaction 5.5/10
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Le boss

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Denis Brogniart

Apprendre le nom de tous les proches de tous les candidats pour les faire chialer… la limite entre génie et vice est très fine.

Note de la rédaction 7/10
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