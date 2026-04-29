S’abonner au mag
  • League One
  • J43
  • Stockport-Port Vale (1-2)

Pep Guardiola a snobé le match entre le PSG et le Bayern

AR
2 Réactions
Pep Guardiola a snobé le match entre le PSG et le Bayern

Non, le football ne s’arrête pas à la Ligue des champions. Alors que tous les regards étaient rivés sur le combat entre le Paris Saint-Germain et le Bayern (5-4), Pep Guardiola, lui, était en plein kif à l’Edgeley Park pour assister à la rencontre entre Stockport, 4e, et Port Vale, 22e de League One. Charmant.

Pep sous son béret

Non, à Stockport il n’y a pas eu de Géorgien capable de relancer un match tout seul, il n’y a pas eu de record battu vieux de 66 ans ; en revanche la victoire de Port Vale est une sacrée surprise pour les amateurs de League One. L’équipe qui avait éliminé Sunderland en FA Cup en mars dernier est néanmoins déjà reléguée en League Two, puisqu’il ne reste qu’une seule journée et que le dernier survivant de la zone rouge, Leyton Orient, compte neuf points d’avance.

Pep Guardiola, béret sur la caboche, semblait presque ennuyé d’être en tribune. Un moment de repos avant d’enchaîner un sprint final pour peut-être s’adjuger le titre de champion d’Angleterre, et ça commence ce dimanche en affrontant Everton.

Que quelqu’un lui offre des places pour le match retour.

Manchester City en colère contre le calendrier de fin de saison

AR

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ce PSG-Bayern est-il le plus grand match de l'histoire de la Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
82
77
54
Revivez Paris Saint-Germain - Bayern Munich (5-4)
Revivez Paris Saint-Germain - Bayern Munich (5-4)

Revivez Paris Saint-Germain - Bayern Munich (5-4)

Revivez Paris Saint-Germain - Bayern Munich (5-4)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.