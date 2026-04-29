Pep Guardiola a snobé le match entre le PSG et le Bayern

Non, le football ne s’arrête pas à la Ligue des champions. Alors que tous les regards étaient rivés sur le combat entre le Paris Saint-Germain et le Bayern (5-4), Pep Guardiola, lui, était en plein kif à l’Edgeley Park pour assister à la rencontre entre Stockport, 4e, et Port Vale, 22e de League One. Charmant.

Pep Guardiola is taking in the action at Stockport as they play Port Vale 👀⚽️ pic.twitter.com/46T0DTHM6O — Sky Sports Football (@SkyFootball) April 28, 2026

Pep sous son béret

Non, à Stockport il n’y a pas eu de Géorgien capable de relancer un match tout seul, il n’y a pas eu de record battu vieux de 66 ans ; en revanche la victoire de Port Vale est une sacrée surprise pour les amateurs de League One. L’équipe qui avait éliminé Sunderland en FA Cup en mars dernier est néanmoins déjà reléguée en League Two, puisqu’il ne reste qu’une seule journée et que le dernier survivant de la zone rouge, Leyton Orient, compte neuf points d’avance.

Pep Guardiola, béret sur la caboche, semblait presque ennuyé d’être en tribune. Un moment de repos avant d’enchaîner un sprint final pour peut-être s’adjuger le titre de champion d’Angleterre, et ça commence ce dimanche en affrontant Everton.

Que quelqu’un lui offre des places pour le match retour.

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