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Le frère de Ronald Araújo se paye Marcelo Bielsa

OC
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Le frère de Ronald Araújo se paye Marcelo Bielsa

Dans la famille Araújo, je voudrais le frère. L’Uruguay s’avance vers la Coupe du monde avec peu de certitudes et un groupe toujours aussi fragile, sur le terrain comme en dehors. Son sélectionneur Marcelo Bielsa ne va pas se faire de nouveaux amis après l’inquiétude autour de l’état de santé de Ronald Araújo.

La sélection a annoncé lundi que son défenseur du FC Barcelone avait dû quitter l’entraînement à la suite d’une douleur au mollet. « Afin de soulager une gêne musculaire, le footballeur bénéficiera d’un traitement médical dispensé par les professionnels qui l’ont déjà pris en charge par le passé. Le staff technique et le service médical de l’AUF ont approuvé cette décision », a ainsi indiqué l’AUF.

Le clan Araújo furieux

Selon le journaliste uruguayen Rodri Vázquez, le joueur était arrivé en sélection avec un œdème au mollet et son club avait recommandé qu’il suive un travail différencié. Seulement, Marcelo Bielsa aurait un peu tiré sur la corde avec son défenseur, lui causant cette blessure qui pourrait lui faire manquer le premier match contre l’Arabie saoudite (le 16 juin, 00h).

De quoi rendre furieux son clan et notamment son frère, Maikel, qui s’est targué d’un commentaire en reprenant le communiqué de la sélection et en ajoutant : « Merci de blesser les joueurs à quelques jours de la Coupe du monde. » Déjà privée de son maître à jouer Giorgian De Arrascaeta pour les deux premières rencontres, l’Uruguay va peut-être devoir faire sans Araújo.

Tant que Bielsa est là.

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OC

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