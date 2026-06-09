Luis Muriel offre un titre à son club en Colombie

Trente-cinq ans, toutes ses dents, et encore un peu de mordant. Luis Muriel fait partie de ceux que l’âge n’a pas encore entamés et le Colombien en profite pour continuer à gagner des titres. Revenu cet hiver à Junior, son club d’enfance, l’ancien joueur du Séville FC a inscrit un doublé dans la finale aller de l’Apertura (phase aller) du championnat colombien, lors de la victoire 3-0 de son équipe face à l’Atlético Nacional mercredi dernier.

Grâce à une courte défaite dans la nuit de lundi à mardi lors du match retour (1-0), le club de Baranquilla a soulevé un nouveau trophée, son douzième dans le championnat national.

Un goleador retrouvé

Cette performance confirme la belle saison de Muriel qui, à 35 ans, retrouve du poil de la bête sur ses terres natales. L’ancien attaquant de l’Atalanta Bergame compte 16 réalisations à son compteur cette saison, en 31 rencontres. L’ex-buteur des Cafeteros a pu partager le titre avec un autre visage connu en Europe, venu passer ses derniers mois de footballeur au pays : Carlos Bacca.

Papi Muriel qui porte Junior, sacré paradoxe.

Un mort en marge d’un match de Copa Libertadores