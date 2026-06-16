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Une visite surprise pour les Bleus avant d’affronter le Sénégal

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Une visite surprise pour les Bleus avant d&rsquo;affronter le Sénégal

Il a quand même trouvé le moyen de faire partie du voyage ! Paul Pogba, qu’on a un temps espéré voir revenir à son meilleur niveau avec l’AS Monaco, a rendu visite à ses potes de l’équipe de France. La Pioche a débarqué ce lundi à l’hôtel des Bleus à Boston, et sera dans les tribunes du MetLife Stadium d’East Rutherford pour lsoutenir la bande de DD face au Sénégal. Plombé par les blessures et ne parvenant plus à trouver ses marques comme auparavant, c’est en tant que spectateur que le Monégasque s’apprête à participer à cette Coupe du monde.

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Un soutien de taille

L’ancien milieu de la Juventus apporte sa bonne humeur à l’image du « Bah oui ! Je viens vous supporter » balancé à Lucas Hernandez. Paulo a pris son temps, passant de chambre en chambre pour revoir ses anciens coéquipiers et les rescapés du sacre mondial de 2018. Didier Deschamps s’est même montré aussi chambreur que pouvait l’être l’ex-Mancunien, lui lançant un « T’es habillé en acteur ? »  en voyant l’accoutrement de Pogboom.

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Didier DESCHAMPS Didier DESCHAMPS head coach of France and Zlatko DALIC coach of Croatia during the UEFA Nations League, group 1 match between France and Croatia at Stade de France on June 13, 2022 in Paris, France. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
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