Ben Yedder se prend pour Maradona

Relaxé mercredi dernier dans le cadre de son affaire de violences psychologiques contre son épouse, Wissam Ben Yedder s’est cette fois-ci distingué sur une pelouse… en imitant un certain Diego Armando Maradona face à l’Angleterre en 1986.

Pris la main dans le sac

Alors non, l’ancien Monégasque n’a pas dribblé toute l’équipe de l’Olympic Club de Safi, qu’il défiait ce lundi soir avec son club du Wydad Casablanca pour le compte de la 23e journée de la Botola Pro (D1 marocaine). Il a imité l’autre but inscrit par l’illustre Argentin face aux Three Lions : la légendaire main de Dieu. Sur un bon centre au cordeau d’un certain Hakim Ziyech, l’ex-Pitchoun plonge et pousse le cuir au fond des filets. À première vue, on croit à une belle tête plongeante, mais le ralenti montre finalement que Ben Yedder propulse le ballon non pas avec sa tête… mais avec sa main !

Banissez ben yedder du football svp pic.twitter.com/dm92AVNnKn — Buma⭐️⭐️🇲🇦 (@Buma22v) June 8, 2026

Si l’arbitre a validé le but dans un premier temps, il l’a finalement annulé après visionnage des images et a même dégainé la biscotte pour punir l’avant-centre tricolore de ce vilain geste plein de vice et de malice. Finalement, le Wydad s’est quand même imposé sur la plus petite des marges face à la lanterne rouge du championnat et remonte provisoirement à la 4e place, à seulement trois unités du leader, le RSB Berkane.

Contrairement à 1986, il y a la VAR en 2026. Dommage…

Le but du week-end nous vient du Maroc