Le premier match du Mondial menacé par des manifestations ?

Le premier match de la Coupe du monde 2026 sera-t-il perturbé ? Selon l’AFP, des milliers de manifestants ont bloqué l’accès au stade Aztèque de Mexico, où doit avoir lieu le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud dans 48 heures, jeudi soir (21h en France).

Une « provocation » selon la présidente du pays

Il s’agit d’enseignants d’un groupe dissident du syndicat de l’éducation CNTE, en colère, qui réclament une augmentation de salaire et l’abrogation d’une loi sur les retraites. Pour tenter d’empêcher ces manifestations, des millions de policiers ont été déployés aux abords du stade.

« On veut atteindre le stade. Le gouvernement a apporté certaines réponses, mais elles ne nous satisfont pas », a expliqué à l’AFP Angel Villalobos, l’un des manifestants présents. De son côté, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a qualifié de « provocation » ces protestations qui comprennent notamment des blocages d’avenues et la destruction de statues liées au Mondial.

Il reste 48 heures pour trouver une solution.

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