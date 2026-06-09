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Un couvre-feu pendant le Mondial instauré dans l’une des villes de France

LL
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Un couvre-feu pendant le Mondial instauré dans l’une des villes de France

Les supporters de football ont-ils le droit d’exister en France en 2026 ? Vous avez quatre heures. Un couvre-feu va être instauré dans les rues de Clermont-Ferrand durant la Coupe du monde 2026 pour les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés.

C’est le maire de la ville, Julien Bony, qui a annoncé cette décision ce mardi en précisant qu’une amende d’au moins 150 euros serait infligée à ceux qui ne le respectent pas.

Pas de fan zone non plus

Ce couvre-feu sera mis en place de 23h à 7h dans le centre-ville de Clermont-Ferrand, où il n’y aura par ailleurs pas de fan zone même si les Bleus atteignent une troisième finale consécutive et les écrans à l’extérieur des bars devront être… tournés « vers l’intérieur des établissements ».

L’explication de l’édile de droite ? Éviter des attroupements comme il a pu y en avoir « après la victoire du PSG en Ligue des champions », selon ses mots, et protéger les adolescents et « responsabiliser leurs parents ».

Pas de consigne de la préfecture en cas de port du maillot de l’équipe de France.

Mike Maignan peut-il mieux faire ?

LL

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