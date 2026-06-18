L’équipe de France a-t-elle vraiment un problème de latéraux ?

Derrière le succès de l’équipe de France face au Sénégal (3-1) pour son entrée en lice dans le Mondial, une inquiétude subsiste. Celle de la capacité des latéraux titulaires Jules Koundé et Théo Hernandez à garantir l’équilibre défensif des Bleus. Le problème ne date pas d’hier et Didier Deschamps a longtemps su composer avec.

65 minutes d’ennui, puis l’extase. En une demi-heure, l’équipe de France a totalement éclipsé sa première partie de match très moyenne où elle a subi la pression sénégalaise avant de la retourner (3-1). Tout le monde a certes retenu le record de Kylian Mbappé, la performance de Michael Olise et l’entrée en lice finalement réussie des Bleus, mais un problème persiste. À la barre, Jules Koundé et Théo Hernandez, et ce foutu casse-tête des latéraux qui reviennent à chaque grande compétition en équipe de France. La première période du Barcelonais a été ponctuée d’erreurs techniques et de nombreuses pertes de balle, quand le second a été battu plusieurs fois sur des un-contre-un, et en prime sur ce crochet dévastateur d’Ibrahima Mbaye qui a amené la réduction du score sénégalaise, situation que les plus taquins ont comparée au dribble de Lionel Messi sur Jérôme Boateng en 2015. Et une fois de plus, voilà Didier Deschamps et son staff face à un problème qui traverse les âges.

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Du monde en salle d’attente

Faut-il vraiment s’inquiéter ou chercher des réponses à tout prix ? Dans l’idée : oui. La Coupe du monde est cette fois lancée, et pour aller au bout des sept matchs potentiels restants vers un sacre mondial, il faut trouver des solutions rapides et efficaces à très court terme. Et ça tombe bien, car comme dans tous les secteurs de jeu, la France dispose d’alternatives sérieuses si jamais les performances de Koundé et Hernandez mettent vraiment à mal l’équilibre de la défense française. À droite particulièrement, où le choix relève presque du luxe, avec Malo Gusto, au registre moins défensif mais très mobile dans la partie de terrain adverse. Et si jamais ça ne le fait toujours pas, il reste un champion d’Europe avec le PSG et valeur sûre du club parisien cette saison, Warren Zaïre-Emery, qui trépigne d’impatience qu’on lui offre du temps de jeu. C’est moins l’Amérique à gauche, mais il y a toujours Lucas Digne en back up, voire Adrien Rabiot qui a déjà évolué à ce poste en Bleu – même si au vu du premier match, on le laisserait bien au milieu.

Les latéraux ont été meilleurs en deuxième mi-temps qu’en première, mais ils avaient des clients en face, et il n’y a pas qu’eux qui avaient du déchet technique. Maître Didier Deschamps

Est-ce que ce sont des possibilités qui traversent l’esprit de Deschamps ? Pas vraiment, selon l’intéressé, qui a préféré éviter la question ce mardi soir en conférence de presse quant aux performances de Koundé et d’Hernandez, en dédramatisant et en soulignant la tonicité de leurs adversaires. « Les latéraux ont été meilleurs en deuxième mi-temps qu’en première, mais ils avaient des clients en face, et il n’y a pas qu’eux qui avaient du déchet technique. Les latéraux ont aussi gagné le match ce soir », a balayé le sélectionneur des Bleus.

Un invariable d’ajustement

Comprendre, entre les lignes : la solution ne se situe pas tant dans les choix de qui est titulaire, mais dans les directives tactiques personnelles. Exemple avec Jules Koundé ce mardi soir. Trop impliqué offensivement les 45 premières minutes, le latéral droit a été chargé d’occuper un rôle beaucoup moins offensif pour la seconde, où il a touché moitié moins de ballons dans le dernier tiers par rapport à la première période, comme relevé par L’Équipe. Il a certes été le Français ayant perdu le plus de ballons dans le match (15), et le replacer dans un registre qui colle davantage à son style de jeu a permis aux Bleus d’être plus disciplinés derrière et, donc, à leurs éléments offensifs d’être plus libres.

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Deschamps garderait-il une recette magique pour lui tout seul, pour systématiquement effectuer les bons choix malgré l’absence de (très) grosses pointures à ces postes-là ? Ces mêmes ingrédients ne l’ont pas empêché de devenir champion du monde avec deux centraux de formation – Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, six et cinq sélections seulement avant le Mondial 2018 –, de lancer Jules Koundé à la place de Pavard, en difficulté à l’Euro 2021, d’atteindre la finale en 2022 avec Théo Hernandez lancé à froid à la suite de la blessure de son frère au premier match. À chaque fois, la réponse s’est trouvée dans l’équilibre tactique, et ces incertitudes de dernière minute ont toujours poussé à la bonne solution. Surtout qu’en équipe de France, la question des latéraux est un événement qui revient chaque année, au même titre que l’Épiphanie, le changement d’heure, la canicule…

Bizarrerie de l’histoire, si l’on remonte encore plus loin, on se rend compte qu’une équipe de France avec des latéraux « confirmés » a connu par deux fois de cruels dénouements (2006 avec Willy Sagnol et Éric Abidal, 2016 avec Patrice Évra et Bacary Sagna, des joueurs à très faible diversité tactique). La stat’ peut faire sourire, mais montre encore une fois l’importance de la réadaptation tactique des latéraux en équipe de France. Et qu’il serait un poil hâtif de débarquer à la fois Jules Koundé et Théo Hernandez du onze dès lundi prochain contre l’Irak, même si concurrence doit bien évidemment se faire.

Un défenseur tricolore forcé de quitter l’entraînement