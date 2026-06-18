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Tuchel a piqué sa crise contre Pickford lors du match contre la Croatie

EM
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Tuchel a piqué sa crise contre Pickford lors du match contre la Croatie

On ne rigole pas avec le souci du détail. Ce mercredi, lors de la victoire de l’Angleterre face à la Croatie (4-2), Thomas Tuchel a piqué une grosse colère contre son gardien Jordan Pickford.

L’Allemand aurait reproché à son portier un mauvais choix de relance ne correspondant pas à ce qu’il a demandé. Le sélectionneur de l’Angleterre aurait alors lancé un « Fais ce que je t’ai dit ! » assez virulent au dernier rempart, selon un journaliste de chez Fox.

La mi-temps a été agitée

Rejoints par deux fois en première mi-temps, les Anglais ont réalisé quelques recadrages tactiques. C’est en tout cas ce qu’a raconté, le coach lui-même mais aussi Anthony Barry, l’adjoint de Tuchel avant le début de la seconde période : « Nous avons joué long au lieu de court, et inversement, sans parvenir à exploiter les espaces, ce qui nous a empêchés d’accélérer notre jeu comme nous le souhaitions. »

De son côté, Gary Neville, avec 85 capes avec les Three Lions, révèle que « Tuchel leur a passé un savon mémorable à la mi-temps, ils ont été laminés ». Des propos que Declan Rice semble confirmer en interview d’après-match : « C’était un de ces moments où l’on se dit : « Waouh, quel grand entraîneur ! » »

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