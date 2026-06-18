La maman du héros cap-verdien pourra entrer aux États-Unis

Il a élevé la Voz. Héros du premier match de l’histoire du Cap-Vert en Coupe du monde, Vozinha avait regretté en fin de match que sa mère ne pouvait pas l’accompagner aux Amériques cet été. « Elle n’a pas pu venir à cause du visa et du coût du visa, avait-il déploré. J’aurais aimé qu’elle soit là. » Donald Trump et son administration ont en effet imposé une caution supérieure à 10 000 euros pour se rendre aux States.

Procédure facilité pour tous les proches ?

Or, comme le rapporte CNN, la maman du gardien de Chaves peut se rendre aux États-Unis. Sa procédure d’entrée sur le territoire a été facilitée par une intervention du chef de la minorité démocrate à la chambre. Les services de l’immigration américaine assurent sur leur site que les cautions seront levées pour les athlètes, les « personnes jouant un rôle de soutien nécessaire et les proches parents ». Contre l’Espagne (0-0), Vozinha avait été l’auteur de sept parades, toutes nécessaires pour que le Cap-Vert obtienne le premier point de son histoire en Coupe du monde. Les Requins bleus affrontent l’Uruguay ce lundi (coup d’envoi à minuit).

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S’il peut faire apparaître sa famille sur ses réseaux sociaux, ses followers seront contents.

Le gardien du Cap-Vert devient une star des réseaux sociaux