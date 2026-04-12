Le but du week-end nous vient du Maroc

Dans les nommés pour le prix Puskás, direct !

Pas besoin de chercher midi à quatorze heures, le banger du week-end nous vient tout droit du Maroc et plus particulièrement de Fès. Durant la rencontre qui opposait l’équipe locale, première du championnat, au Wydad Casablanca, troisième, Driss El Jabali a envoyé une pépite, un coup du foulard depuis l’extérieur de la surface, d’une puissance folle. La frappe est légèrement déviée par un défenseur du Wydad, mais ça ne change rien, c’est bel et bien un but somptueux, qui a en plus permis aux locaux de s’imposer 1-0.

🚨😱 𝗔𝗥𝗥𝗘̂𝗧𝗘𝗭 𝗧𝗢𝗨𝗧, LE BUT DE L'ANNÉE VIEN D'ÊTRE INSCRIT EN BOTOLA ! 🇲🇦 UNE RABONA DE DRISS EL JABALI AVEC LE MAS FÈS FACE AU WYDAD, UN PRIX PUSKAS ? ☄️pic.twitter.com/xKpb6c0bY4 — Actu Foot Maroc (@ActuFootMaroc) April 12, 2026

Le plus impressionnant dans tout ça : El Jabali est… défenseur central.

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