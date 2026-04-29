Dembélé : « Si tu ne presses pas, si tu ne défends pas, Luis Enrique te met sur le banc »

Mais où trouve-t-il toute cette énergie ? Infatigable double buteur contre le Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des champions, Ousmane Dembélé est désormais impliqué sur 18 buts avec le PSG en phase à élimination directe en Ligue des champions. C’est un record du club. Alors logiquement, le Ballon d’Or parisien est motivé pour en découdre dans huit jours.

« C’était un match incroyable, entre deux grandes équipes qui attaquent. On ne va pas changer notre philosophie à Munich, ça va donner un bon deuxième match, » a-t-il en effet commenté à Canal +. Il a expliqué la même chose à CBS, diffuseur anglo-saxon du match, avant de donner le secret de sa forme sur le terrain : « Si tu ne presses pas, si tu ne défends pas, Luis Enrique te met sur le banc. »

🎙️ Ousmane Dembélé cash après PSG-Bayern : « Si tu ne cours pas et que tu ne presses pas, Luis Enrique te met sur le banc. » 🪑 @CBSSportsGolazo#PSGBAY #UCLpic.twitter.com/bgtYXmYc0v — Foot Mercato (@footmercato) April 28, 2026

T’es OK, t’es Bench, t’es IN ?

A-t-on le droit d’être un peu déçu du match de Michael Olise ?