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Dembélé : « Si tu ne presses pas, si tu ne défends pas, Luis Enrique te met sur le banc »

UL
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Dembélé : « Si tu ne presses pas, si tu ne défends pas, Luis Enrique te met sur le banc »

Mais où trouve-t-il toute cette énergie ? Infatigable double buteur contre le Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des champions, Ousmane Dembélé est désormais impliqué sur 18 buts avec le PSG en phase à élimination directe en Ligue des champions. C’est un record du club. Alors logiquement, le Ballon d’Or parisien est motivé pour en découdre dans huit jours.

« C’était un match incroyable, entre deux grandes équipes qui attaquent. On ne va pas changer notre philosophie à Munich, ça va donner un bon deuxième match, » a-t-il en effet commenté à Canal +. Il a expliqué la même chose à CBS, diffuseur anglo-saxon du match, avant de donner le secret de sa forme sur le terrain : « Si tu ne presses pas, si tu ne défends pas, Luis Enrique te met sur le banc. »

T’es OK, t’es Bench, t’es IN ?

A-t-on le droit d’être un peu déçu du match de Michael Olise ?

UL

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