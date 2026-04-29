Une joueuse anglaise emblématique annonce sa retraite

Pas une pionnière, mais une taulière. La légendaire capitaine de Chelsea, Millie Bright, a annoncé sa retraite professionnelle avec effet immédiat ce mercredi.

Après 12 ans sous le maillot des Blues, Bright n’a pas caché son émotion à l’annonce de son retrait du football : « Représenter Chelsea au cours des 12 dernières années a été tout pour moi, mais je suis maintenant prête à dire au revoir au football. J’ai donné tout ce que je pouvais, et je n’ai jamais voulu me battre pour un autre blason. »

Millie Bright has today announced her retirement from professional football, bringing an extraordinary Chelsea playing career to a close. Everyone at Chelsea would like to thank Millie for her incredible commitment and dedication to the club over the last 12 years. Her legacy… pic.twitter.com/mikgdm5jVs — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) April 29, 2026

Après une pause, un stop définitif

En fin d’année dernière, la joueuse de 32 ans avait pris une pause avec le football, ne se sentant plus capable d’être à « 100% physiquement et mentalement ».

Un rêve bleu qui lui aura permis de remporter un certain nombre de trophées après 283 matchs disputés, dont notamment 8 titres de championne de Women’s Super League et 3 coupes nationales. Egalement capitaine de la sélection anglaise pendant plusieurs années, elle a disputé 88 rencontres sous le maillot blanc, pour un titre de championne d’Europe. Elle avait d’ores et déjà quitté les Three Lionesses le 13 octobre dernier.

On connaît des joueurs de FC 26 qui vont être déçus.

Stamford Bridge pourra peut-être voir du foot la saison prochaine