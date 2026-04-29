S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Chelsea (F)

Une joueuse anglaise emblématique annonce sa retraite

TC
Réactions
Une joueuse anglaise emblématique annonce sa retraite

Pas une pionnière, mais une taulière. La légendaire capitaine de Chelsea, Millie Bright, a annoncé sa retraite professionnelle avec effet immédiat ce mercredi.

Après 12 ans sous le maillot des Blues, Bright n’a pas caché son émotion à l’annonce de son retrait du football : « Représenter Chelsea au cours des 12 dernières années a été tout pour moi, mais je suis maintenant prête à dire au revoir au football. J’ai donné tout ce que je pouvais, et je n’ai jamais voulu me battre pour un autre blason. »

Après une pause, un stop définitif

En fin d’année dernière, la joueuse de 32 ans avait pris une pause avec le football, ne se sentant plus capable d’être à « 100% physiquement et mentalement ».

Un rêve bleu qui lui aura permis de remporter un certain nombre de trophées après 283 matchs disputés, dont notamment 8 titres de championne de Women’s Super League et 3 coupes nationales. Egalement capitaine de la sélection anglaise pendant plusieurs années, elle a disputé 88 rencontres sous le maillot blanc, pour un titre de championne d’Europe. Elle avait d’ores et déjà quitté les Three Lionesses le 13 octobre dernier.

On connaît des joueurs de FC 26 qui vont être déçus.

Stamford Bridge pourra peut-être voir du foot la saison prochaine

TC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ce PSG-Bayern est-il le plus grand match de l'histoire de la Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
82
87

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.