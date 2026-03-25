« Il faut davantage respecter le football féminin », Sonia Bompastor remet une couche sur l'arbitrage

Mieux vaut deux fois qu’une. Particulièrement remontée contre l’arbitrage de la rencontre du quart de finale aller de Ligue des champions entre Arsenal et Chelsea (3-1) et les deux buts refusés à son équipe avec l’appui de la VAR, Sonia Bompastor a dégoupillé lors du premier acte avant d’en remettre une couche en conférence de presse d’après-match.

“It’s not good enough… At this level of the competition, I think we need to respect the players.” Sonia Bompastor speaks out on the refereeing after Chelsea had two goals disallowed in the #UWCL quarterfinals 🗣️ pic.twitter.com/LjqbPcG0YV — W Golazo (@WGolazo) March 24, 2026

Le manque de justification de la VAR pointée du doigt

« C’est toujours plus difficile de se plaindre des décisions quand on a perdu le match, mais honnêtement, ce n’est pas acceptable », a-t-elle fulminé au micro du diffuseur. « Il faut absolument trouver des solutions. En quart de finale de la Ligue des champions, il faut davantage respecter le football féminin, il faut davantage respecter les joueuses, car elles travaillent dur chaque semaine pour offrir une bonne performance sur le terrain. Bien sûr, le premier but est un but. Je ne vois pas comment, avec le VAR, on pourrait l’annuler. C’est vraiment dommage. »

Le premier but a été annulé pour une faute discutable de Veerle Buurman sur Laia Codina en fin de première période, le deuxième pour un geste dangereux beaucoup plus flagrant de Kadeisha Buchanan sur Anneke Borbe, la gardienne des Gunners. La tacticienne française n’a pas hésité à déplorer le manque de communication de l’arbitre de la soirée, Ionela Peşu : « C’est toujours la même chose. Quand on leur demande de vérifier la situation pour s’assurer de prendre la bonne décision, ils se contentent de répondre: « oui, on vérifie », mais ils ont pris la mauvaise décision et rien n’a changé. Franchement, je pense qu’on peut mieux comprendre une erreur humaine que lorsqu’il y a le VAR, là, c’est vraiment compliqué ». L’ancienne coach de l’OL Lyonnes a également expliqué n’avoir reçu aucune justification sur les buts refusés.

La suspension en revanche risque d’être salée.

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