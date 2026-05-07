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Niklas Süle arrête le foot à l’âge de 30 ans

TC
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Niklas Süle arrête le foot à l’âge de 30 ans

Le roc tire sa révérence. Le défenseur du Borussia Dortmund, Niklas Süle, a annoncé, dans un podcast, la fin de sa carrière professionnelle au 30 juin prochain. L’Allemand raccrochera les crampons après 13 ans au plus haut niveau et une carrière passée dans trois clubs : Hoffenheim, le Bayern Munich et donc le Borussia Dortmund.

Bourreau de Kylian Mbappé en demi-finales de Ligue des champions il y a deux ans grâce à un superbe sauvetage sur sa ligne, Süle a remporté une C1 (en 2020 avec le Bayern), cinq Bundesliga ainsi qu’une Coupe du monde des clubs depuis ses débuts dans le monde professionnel en 2013.

Les blessures ont gagné

Le défenseur central de 30 ans a expliqué les raisons de cette fin de carrière, qui peut sembler prématurée : les blessures. Une décision finale qu’il a prise après le match face à Hoffenheim le 18 avril dernier et un nouveau pépin physique qu’il pensait être une troisième rupture des ligaments croisés.

Ce n’était finalement pas le cas, mais le colosse d’1,95 mètre l’assure : « Il était clair à mille pour cent pour moi que c’était fini. » Dans le communiqué partagé par le club, Süle remercie chaleureusement les supporters du BvB en annonçant que lui et sa famille avaient « déjà du mal à partir ».

Süle soleil.

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TC

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