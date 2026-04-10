Le Borussia Dortmund boucle la prolongation d’un taulier

Le pilier du mur jaune rempile. Le Borussia Dortmund a annoncé la prolongation du contrat de Nico Schlotterbeck jusqu’en 2031 ce vendredi. Le défenseur central de 26 ans était lié aux Schwarzgelben jusqu’en 2027, mais était annoncé dans un club étranger la saison prochaine.

Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Nico Schlotterbeck bis 2031 verlängert. Der deutsche Nationalspieler unterschrieb an diesem Freitag seinen neuen Kontrakt. ✍️ Alle Infos: ▶️ https://t.co/DwQzo1x7KE pic.twitter.com/xGn4uA0Yoc — Borussia Dortmund (@BVB) April 10, 2026

De la continuité pour un leader

Arrivé au BvB en 2022, Nico Schlotterbeck est devenu un taulier du club finaliste de la Ligue des champions 2024 à la suite de 155 apparitions marquées par des performances solides. Lars Ricken, le directeur des sports du Borussia, se réjouit de la prolongation de l’international allemand : « Nous avons atteint notre objectif. Nico Schlotterbeck est un leader au BvB et dans l’équipe nationale d’Allemagne. Nous sommes absolument convaincus qu’il peut continuer à se développer au Borussia Dortmund. Il était très important pour nous de lui faire comprendre cela lors de nos discussions, qui se sont déroulées dans un climat de respect et de confiance mutuels. »

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