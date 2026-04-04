Dortmund réussit un braquage

Stuttgart 0-2 Dortmund

Buts : Adeyemi (90e+4), Brandt (90e+6)

L’art du braquage. Le Borussia Dortmund a arraché une victoire inespérée sur la pelouse de Stuttgart ce samedi (0-2). Le BvB se serait largement contenté du point du nul au regard de la domination du VfB, qui a poussé jusque dans les dernières minutes pour concrétiser sa supériorité. Le temps additionnel s’est toutefois avéré fatal aux locaux.

Karim Adeyemi a profité d’un ballon mal dégagé pour glacer la MHP Arena (0-1, 90e+4), et la demi-volée surpuissante de Julian Brandt, sous la barre, a mis fin au suspense (0-2, 90e+6). Dortmund revient à neuf points du Bayern, vainqueur aux forceps à Fribourg, et fait définitivement le break pour la deuxième place, avec désormais onze points d’avance sur le duo Leipzig-Stuttgart.

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