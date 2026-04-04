Un gardien marque un but de 80 mètres en Turquie

Pour l’éternité. Andreas Gionnatis s’est offert un moment inoubliable ce samedi contre Kayserispor. Le gardien grec a marqué le tout premier but de sa carrière, à 33 ans. Pas en montant sur un coup de pied arrêté, comme cela arrive de temps en temps, mais sur un dégagement tout à fait anodin. Après une passe en retrait, Gionnatis envoie une énorme praline loin devant, comme chaque week-end, sous la pression de l’attaquant… et les planètes s’alignent. Le ballon vole, vole, vole, jusqu’à rebondir à l’entrée de la surface adverse et lober son collègue Bilal Bayazit.

Tous ses coéquipiers se sont précipités sur le gardien grec, notamment passé par l’Olympiakos, le Maccabi Tel-Aviv et Atromitos, pour fêter ça. Son but était aussi inattendu que précieux puisqu’il a permis à Kasımpaşa de faire le break (2-0) et de s’éloigner de la zone de relégation.

On appelle ça une Tim Howard.

Stéphane Bahoken dérape et gifle son propre coéquipier