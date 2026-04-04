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Arne Slot espère le retour d’Alexander Isak pour défier le PSG

QB
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Slot ne désespère pas avant de défier le PSG

The Revenant ? Humilié par Manchester City ce samedi, Liverpool arrivera au Parc des Princes mercredi avec des doutes plein la tête. Les Reds peuvent au moins espérer une chose : le retour d’Alexander Isak. Victime d’une fracture du péroné le 20 décembre, le Suédois a repris l’entraînement jeudi. Arne Slot espérait qu’il soit sur le banc contre City, mais le staff médical, le staff technique et le joueur ont finalement conclu qu’il valait mieux qu’il effectue « quelques séances supplémentaires », dixit le coach, « plutôt que de se lancer immédiatement dans un match comme celui-ci », avec potentiellement de la prolongation.

« À présent, j’espère – encore une fois, j’espère – qu’il sera disponible pour mercredi, mais aujourd’hui, c’était trop tôt pour lui », a expliqué Slot au micro de TNT Sports. Ce ne serait pas de trop, d’autant que le PSG réussit plutôt bien à Isak en Ligue des champions. En 2023, Newcastle avait humilié les Parisiens à domicile (4-1), avant de prendre un point au Parc des Princes (1-1) grâce à un but… d’Alexander Isak.

Alors, on tremble ?

Liverpool privé de son gardien contre le PSG

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