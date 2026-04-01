Un renfort de poids pour Liverpool avant les quarts de Ligue des champions

Un retour qui tombe à pic. Blessé depuis le 20 décembre après une fracture de la jambe, voilà qu’Alexander Isak vient d’enchaîner deux très bonnes nouvelles. La première, son pays s’est qualifié pour la Coupe du monde, la seconde, il est de retour à l’entraînement au meilleur des moments.

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Son entraîneur, Arne Slot, a confirmé la nouvelle en conférence de presse, pointant lui aussi la double good news qui est arrivée à son striker. Surtout, il a souligné le bon boulot du Suédois pendant sa rééduc : « Quand on a travaillé si dur pendant trois ou quatre mois, voire plus, et qu’on reprend l’entraînement avec l’équipe, c’est très agréable pour tout le monde. Alex est donc, en ce sens, dans une bonne passe. »

Alexander Isak is set to return to team training on Thursday, Arne Slot has confirmed ℹ️ — Liverpool FC (@LFC) April 1, 2026

Si tout le monde est impatient de le revoir sur le terrain sur les bords de la Mersey, son entraîneur a tenu à calmer tout le monde. « Bien sûr, ce n’est que sa première séance avec l’équipe après trois ou quatre mois d’absence, mais c’est bien de le retrouver, car nous savons tous qui nous avons recruté : un attaquant incroyable. »

Slot a tout de même précisé que l’ancien des Magpies « ne sera pas titulaire dès son retour ».

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