Après Salah, une autre légende va quitter Liverpool

Une page se tourne. C’est définitivement la saison des adieux du côté de Liverpool. Quelques jours après l’annonce du départ de Mohamed Salah à la fin de saison, c’est au tour d’Andrew Robertson de mettre fin à cette histoire d’amour. Autre légende des Reds, le latéral gauche écossais est arrivé en 2017 sur les bords de la Mersey et a fait partie de tous les moments marquants du club ces dernières années.

« Ce club représente tout pour moi »

Après avoir remporté une Ligue des champions, deux championnats et six autres trophées nationaux et continentaux, le défenseur de 32 ans peut partir avec le sentiment du devoir accompli. « J’ai donné mon cœur et mon âme à ce club pendant neuf ans et, quand j’ai eu ma chance, je voulais simplement rendre fiers les gens du club et les supporters du latéral gauche qu’ils voyaient performer semaine après semaine. Je sais que ça a été un voyage incroyable, mais je ne vais pas lever le pied. Ce club représente tout pour moi, les supporters représentent tout pour moi. Je pense que je leur dois encore, et jusqu’à mon tout dernier jour, je donnerai tout », s’est-il exclamé dans une vidéo publié par Liverpool.

"I'll always look back on amazing memories at this football club, I've put my heart and soul into the club for nine years and I've not got many regrets." Watch Andy Robertson's full interview on All Red Video. 💬 — Liverpool FC (@LFC) April 9, 2026

Mais, comme Salah, Robertson est moins dans les plans d’Arne Slot cette saison. Plus souvent sur le banc que les années passées, il n’a connu que six petites titularisations en Premier League cette saison et ne peut pas vraiment peser positivement sur les résultats médiocres du club.

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