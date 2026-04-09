S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Liverpool

Après Salah, une autre légende va quitter Liverpool

EL
1 Réaction
Après Salah, une autre légende va quitter Liverpool

Une page se tourne. C’est définitivement la saison des adieux du côté de Liverpool. Quelques jours après l’annonce du départ de Mohamed Salah à la fin de saison, c’est au tour d’Andrew Robertson de mettre fin à cette histoire d’amour. Autre légende des Reds, le latéral gauche écossais est arrivé en 2017 sur les bords de la Mersey et a fait partie de tous les moments marquants du club ces dernières années.

« Ce club représente tout pour moi »

Après avoir remporté une Ligue des champions, deux championnats et six autres trophées nationaux et continentaux, le défenseur de 32 ans peut partir avec le sentiment du devoir accompli. « J’ai donné mon cœur et mon âme à ce club pendant neuf ans et, quand j’ai eu ma chance, je voulais simplement rendre fiers les gens du club et les supporters du latéral gauche qu’ils voyaient performer semaine après semaine. Je sais que ça a été un voyage incroyable, mais je ne vais pas lever le pied. Ce club représente tout pour moi, les supporters représentent tout pour moi. Je pense que je leur dois encore, et jusqu’à mon tout dernier jour, je donnerai tout », s’est-il exclamé dans une vidéo publié par Liverpool.

Mais, comme Salah, Robertson est moins dans les plans d’Arne Slot cette saison. Plus souvent sur le banc que les années passées, il n’a connu que six petites titularisations en Premier League cette saison et ne peut pas vraiment peser positivement sur les résultats médiocres du club.

Virgil van Dijk est-il le prochain sur la liste ?

Canal+ fait un carton grâce au PSG

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

20
Revivez Mayence - Strasbourg (2-0)
Revivez Mayence - Strasbourg (2-0)Revivez Mayence - Strasbourg (2-0)

Revivez Mayence - Strasbourg (2-0)

Revivez Mayence - Strasbourg (2-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.