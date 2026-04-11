Igor Thiago, meilleur Brésilien de l’histoire de la Premier League

Pas le plus flashy, mais désormais le plus efficace. Pour sa deuxième saison en Premier League (il n’avait disputé que huit rencontres en 2024-2025), Igor Thiago n’en finit plus d’affoler les compteurs. Auteur d’un doublé ce samedi contre Everton, l’attaquant brésilien a permis à Brentford d’accrocher le match nul (2-2). Ce sont ses 20e et 21e réalisations de la saison dans le championnat anglais, ce qui le place à une petite longueur d’Erling Haaland dans la course au titre de meilleur buteur.

History for Igor Thiago 🇧🇷 He is the first Brazilian to hit 20 goals in a single Premier League season. pic.twitter.com/sf82R5yTBW — Premier League USA (@PLinUSA) April 11, 2026

Surtout, l’ancien de Ludogorets et du Club Bruges, international auriverde depuis le France-Brésil de la récente trêve, est le premier Brésilien à franchir cette barre symbolique des 20 buts dans l’histoire de la Premier League.

Qui a dit que la Seleção n’avait plus de talents offensifs ?

Igor Thiago, le visage du joga mochito