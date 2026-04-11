Succès précieux de Séville face à l'Atlético de Madrid

Séville FC 2-1 Atlético de Madrid

Buts : Adams (10e SP), Gudelj (45e+2) pour les Nervionenses // Boñar (35e) pour les Colchoneros

Les Nervionenses ont appliqué à la lettre leur devise. Après avoir triomphé du FC Barcelone en Ligue des champions plus tôt dans la semaine, l’Atlético de Madrid avait l’occasion de chiper la troisième place de la Liga à Villarreal en cas de succès. Sauf que les évènements ne se sont pas déroulés comme prévu pour les Colchoneros, avec une équipe largement remaniée, puisque ce sont les Sévillans qui ont signé la bonne opération du jour en prenant les trois points et en sortant de la zone de relégation avec cette victoire 2 à 1.

Séville au courage

Il est des devises de club qui marquent les esprits. Celle du Séville FC incite au courage pour ses joueurs et ses supporters : « On dit qu’ils n’abandonnent jamais ». Les protégés de Luis García Plaza, débarqué sur le banc sevillista le 28 mars dernier, ont respecté leur devise à la lettre face à l’Atléti. La rencontre a débuté tambour battant puisque dès les premières minutes de jeu, la défense madrilène concède un penalty après une faute sur Isaac Romero (6e). Une occasion de prendre les devants au tableau d’affichage que n’a pas gâché Akor Adams (1-0, 10e).

Les Colchoneros ont mis 25 minutes à répondre à leurs adversaires. Joueur de l’Atlético de Madrid B, Javier Boñar a décidé de marquer les esprits pour sa première titularisation avec l’équipe première en inscrivant son premier but chez les professionnels (1-1, 35e). Mais aucun coup du destin ne pouvait aller à l’encontre de celui des Sévillans. Alors que la pause se rapprochait inexorablement, Nemanja Gudelj a décidé d’inscrire son deuxième but de la saison en championnat au meilleur des moments. À la réception du centre millimétré de Ruben Vargas, l’international serbe est venu catapulter le cuir dans les filets de Juan Musso (2-1, 45e+2). Une victoire décisive pour les Sévillans dans la quête du maintien en Liga puisque les Andalous se hissent à la 15e place et comptent trois points d’avance sur Majorque, premier relégable qui affrontera le Rayo Vallecano ce dimanche.

Plus de points engrangés en un match, que lors des cinq précédents.

Séville FC (5-4-1) : Vlachodimos – Oso, Salas, Gudelj, Castrín, J.Sánchez (Suazo, 90e+4) – Vargas (A.Sánchez, 78e), Bueno (Sow, 70e), Agoumé, Romero (Peque, 70e) – Adams (Mendy, 90e+4). Entraîneur : Luis García Plaza.

Atlético de Madrid (4-2-3-1) : Musso – Boñar, Pubill, Martínez, Díaz (Monserrate, 86e) – Mendoza (Morcilla, 71e), Vargas – Belaid (Lookman, 71e), Baena, Almada – Sorloth. Entraîneur : Diego Simeone.

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