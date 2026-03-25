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Le nouvel entraîneur du Séville FC a un nom d’agent immobilier

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Le nouvel entraîneur du Séville FC a un nom d’agent immobilier

Une belle maison, mais avec travaux. Alors que le Séville FC s’est séparé de Matías Almeyda après quatre matchs sans victoire, voilà qu’un nouveau locataire s’est installé sur le banc andalou : Luis García Plaza. La mission maintien est relancée : la bande de César Azpilucueta pointe à la 15e place de Liga à seulement trois points du premier relégable, Majorque.

Un habitué de la mission maintien en Liga

Si Luis García Plaza n’est pas connu sur le marché français, il est pourtant identifié en Espagne comme un bon capitaine pour avoir mené et maintenu Levante, Majorque, Getafe et Alavés en Liga.

Si le type a l’air de savoir manier la boussole pour trouver la route de la première division, il a aussi trouvé las pálabras pour rassurer ses matelots : « Je sais que la situation n’est pas celle que nous souhaitons, mais soyez assurés qu’avec le travail acharné des joueurs, l’enthousiasme du nouveau staff technique et surtout le soutien des supporters, nous allons redresser la situation et atteindre notre objectif ultime. »

Qu’il ne se trompe pas de port…

Séville n’a plus d’entraîneur

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