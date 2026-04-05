Touche pas à mon pote. Mohamed Salah quittera Liverpool en mai au terme d’un exercice très délicat, individuellement et collectivement. Le Pharaon n’affiche que dix buts cette saison, son pire bilan depuis qu’il porte le maillot des Reds. Il n’a pas caché ses difficultés avec Arne Slot cet automne. Son compatriote Mohamed Aboutrika, avec qui il a joué en sélection, a tenu à prendre sa défense.

Sur l’antenne de beIN Sports, il a déclaré que « la Premier League deviendra comme le championnat thaïlandais après le départ de Salah et Guardiola », en reprochant à Slot son management. L’an dernier, l’Égyptien avait en effet prolongé jusqu’en 2027. « L’une des raisons du départ de Mohamed Salah de Liverpool est la présence d’Arne Slot, lâche-t-il. Je pense que Mo a pleinement mérité le droit de décider quand il estime devoir partir. Et il a tant fait pour ce club. […] Salah n’a besoin d’aucune validation, de la part de Slot ni de qui que ce soit d’autre. »

On comprend qu’il soit énervé, mais jamais Ekitiké ne jouerait pour un club thaïlandais.

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