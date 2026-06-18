Liverpool attire dans ses filets un jeune crack

Action, réaction. Alors que des rumeurs annonçaient depuis plusieurs jours que Liverpool cherchait à recruter Víctor Muñoz, les Reds ont accéléré le processus ce jeudi. Le club anglais et le club espagnol Osasuna ont annoncé conjointement un accord pour le transfert.

« Nous avons conclu un accord pour signer Víctor Muñoz en provenance d’Osasuna, sous réserve d’une demande de permis de travail validée et d’une autorisation internationale », a communiqué Liverpool.

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Première recrue estivale pour Liverpool

Longtemps espéré à Newcastle, l’ailier va s’engager pour 40 millions d’euros, et devenir par la même occasion la première recrue estivale des Reds, qui ont également viré Arne Slot pour faire venir Andoni Iraola sur le banc.

Pour sa première saison professionnelle, l’international espagnol de 22 ans a été plus que performant avec 7 pions et 5 passes décisives. Petit détail qui n’en est pas un, le Real Madrid, qui a formé le joueur, récupère 50 % du montant du transfert, soit 20 millions d’euros dans l’opération.

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