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Les qualifiés et le programme complet des huitièmes de finale du Mondial

LB
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Les qualifiés et le programme complet des huitièmes de finale du Mondial

Au départ ils étaient 48, aujourd’hui il n’en reste que 16. Les derniers matchs de la nuit ont rendu leur verdict avec les qualifications de l’Argentine et de la Colombie au détriment du Cap-Vert (3-2) et du Ghana (1-0). On connait donc désormais l’ensemble des prétendants aux quarts de finale de la compétition.

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Les hostilités débutent donc dès ce samedi avec un alléchant Canada-Maroc pour ouvrir le bal. Une rencontre suivie de près par celle des Bleus face au Paraguay (23h) avant que l’un des prétendants au titre final, à savoir le Portugal ou l’Espagne, dira au revoir à la compétition dès lundi soir :

Canada – Maroc   : samedi 4 juillet, 19h.

Paraguay – France   : samedi 4 juillet, 23h.

Brésil – Norvège   : dimanche 5 juillet, 22h.

Mexique – Angleterre : lundi 6 juillet, 2h.

Portugal – Espagne   : lundi 6 juillet, 21h.

États-Unis – Belgique   : mardi 7 juillet, 2h.

Argentine – Égypte   : mardi 7 juillet, 18h.

Suisse – Colombie   : mardi 7 juillet, 22h.

La fête est loin d’être finie.

La Colombie écarte le Ghana et retrouvera la Suisse au prochain tour

LB

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