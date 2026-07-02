S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Liverpool

Liverpool inaugure un mémorial en hommage à Diogo Jota

EL
1 Réaction
Liverpool inaugure un mémorial en hommage à Diogo Jota

Ce jeudi, à la veille du premier anniversaire de la mort tragique de Diogo Jota, Liverpool a annoncé qu’un mémorial en son honneur était fin prêt à deux pas d’Anfield. Il est situé à l’endroit même où des milliers de fans étaient spontanément venus déposer des fleurs, des maillots et toutes sortes d’objets rappelant l’international portugais.

« Forever 20 »

« Certains de ces hommages matériels, notamment des morceaux d’écharpes et de maillots, ont été moulés dans de la cire puis délicatement intégrés à la structure et à la surface de la sculpture », a communiqué le club. Ce mémorial a été nommé « Forever 20 » en référence au flocage de Jota.

Embed x.com

Les Reds indiquent que cette sculpture « servira de symbole permanent d’amour, d’unité et de souvenir, et d’endroit où chacun peut réfléchir, se souvenir et rendre hommage » aux deux frères défunts.

Maintenant, elle n’attend qu’un parterre de fleurs, d’un rouge éclatant.

Liverpool et le Real Madrid brillent à la Coupe du monde

EL

Commentaires

Les membres ont posté 1 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Articles en tendances

Boutique SO - Livres

"Le petit Livre Vert", 200 citations cultes

à partir de 6€



C'est une putain de bonne question !

Avez-vous des sentiments amoureux pour Michael Olise ?

Oui
Non
Fin Dans 18h
95
83

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.