Liverpool inaugure un mémorial en hommage à Diogo Jota

Ce jeudi, à la veille du premier anniversaire de la mort tragique de Diogo Jota, Liverpool a annoncé qu’un mémorial en son honneur était fin prêt à deux pas d’Anfield. Il est situé à l’endroit même où des milliers de fans étaient spontanément venus déposer des fleurs, des maillots et toutes sortes d’objets rappelant l’international portugais.

« Forever 20 »

« Certains de ces hommages matériels, notamment des morceaux d’écharpes et de maillots, ont été moulés dans de la cire puis délicatement intégrés à la structure et à la surface de la sculpture », a communiqué le club. Ce mémorial a été nommé « Forever 20 » en référence au flocage de Jota.

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Les Reds indiquent que cette sculpture « servira de symbole permanent d’amour, d’unité et de souvenir, et d’endroit où chacun peut réfléchir, se souvenir et rendre hommage » aux deux frères défunts.

Maintenant, elle n’attend qu’un parterre de fleurs, d’un rouge éclatant.

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