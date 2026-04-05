Toulouse retrouve l’élite

Après les garçons en 2022, c’est au tour des filles. Treize ans après avoir quitté la première division du football féminin français, Toulouse s’apprête à la retrouver, après avoir dominé son championnat de la tête et des épaules tout au long de la saison. Ce dimanche, les Violettes ont validé la montée à la faveur d’un succès à domicile contre Thonon Évian Grand Genève (2-0). Une victoire acquise grâce aux deux meilleures buteuses de D2, Selen Altunkulak (17 buts) et Louna Lapassouse (12 buts).

𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗦 👑 On n’osait pas y croire dès ce dimanche mais nos Violettes sont officiellement sacrées championnes de France après les résultats négatifs de leurs concurrents !#SecondeLigue https://t.co/nSTEr3ZSqH pic.twitter.com/HTlcfO0DR0 — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 5, 2026

Meilleure attaque (39 buts en 18 journées) et meilleure défense (11 buts encaissés), le TFC compte désormais douze longueurs d’avance sur Saint-Malo et est donc sacré champion de France.

Selen Altunkulak > Rhys Healey ?