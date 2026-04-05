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Toulouse retrouve l’élite

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Toulouse retrouve l’élite

Après les garçons en 2022, c’est au tour des filles. Treize ans après avoir quitté la première division du football féminin français, Toulouse s’apprête à la retrouver, après avoir dominé son championnat de la tête et des épaules tout au long de la saison. Ce dimanche, les Violettes ont validé la montée à la faveur d’un succès à domicile contre Thonon Évian Grand Genève (2-0). Une victoire acquise grâce aux deux meilleures buteuses de D2, Selen Altunkulak (17 buts) et Louna Lapassouse (12 buts).

Meilleure attaque (39 buts en 18 journées) et meilleure défense (11 buts encaissés), le TFC compte désormais douze longueurs d’avance sur Saint-Malo et est donc sacré champion de France.

Selen Altunkulak > Rhys Healey ?

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