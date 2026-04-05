Finale royale en Coupe de France

Strasbourg 0-6 OL Lyonnes

Buts : Svava (3e), Katoto (5e, 44e S.P.), Renard (30e S.P.), Hegerberg (34e), Shrader (74e)

C’est ce qu’on appelle une belle semaine. Après les quatre buts passés à Wolfsburg jeudi, l’OL Lyonnes en a inscrit six à Strasbourg en demi-finales de la Coupe de France (0-6). Le Racing n’a jamais eu le temps d’espérer : les Fenottes comptaient déjà deux buts d’avance au bout de cinq minutes. Muette lors des quatre derniers matchs, Marie-Antoinette Katoto en a profité pour inscrire un doublé. Ada Hegerberg a aussi renoué avec le but, alors qu’elle n’avait plus marqué depuis le 14 février.

Les Lyonnaises retrouveront le PSG en finale le 10 mai prochain à Valenciennes. Un classique puisque les deux équipes ont déjà ferraillé le 1er février en championnat et le 14 mars en Coupe de la Ligue.

Et à la fin, c’est toujours l’OL qui gagne.

Le programme des demi-finales de Coupe de France