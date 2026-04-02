L’OL Lyonnes fait exploser Wolfsburg en prolongation

Battu lors du match aller, l’OL Lyonnes a décroché son ticket pour le dernier carré de la Ligue des champions après avoir fait craquer à quatre reprises la défense de Wolfsburg. Un succès largement mérité pour les Fenottes, qui auront une revanche à prendre face à Arsenal en demi-finales.

OL Lyonnes 4-0 Wolfsburg (4-1 au cumulé)

Buts : Yohannes (16e), Dumornay (102e), Egurrola (105e+2) et Chawinga (119e) pour les Fenottes.

Dans cette affiche hautement historique de la Ligue des champions féminine – finale des éditions 2013, 2016, 2018 et 2020 –, l’OL Lyonnes a lavé la défaite du match aller (1-0) en faisant sauter à quatre reprises le verrou de Wolfsburg en quarts de finale retours ce jeudi au Groupama Stadium (4-0). Dominantes du début à la fin, les joueuses de Jonatan Giráldez ont toutefois dû s’en remettre à la prolongation et à leurs remplaçantes pour venir à bout des Allemandes. En demi-finales, les Fenottes retrouveront les championnes en titre d’Arsenal, qui les avaient éliminées au même stade de la compétition l’an passé. L’heure de la revanche a sonné !

L’erreur de Küver

Quand on a les jambes qui tremblent, mieux vaut parfois balancer un vieux parpaing vers l’avant que tenter de relancer proprement. C’est à peu près ce qu’a dû se dire Camilla Küver après l’ouverture du score. Mise en difficulté par le pressing haut des Lyonnaises, la défenseuse de Wolfsburg perd le ballon aux abords de sa surface après un bon tacle de Kadidiatou Diani ; trouvée plein axe, Lily Yohannes trompe sa quasi-homonyme Stina Johannes d’une frappe déviée pour remettre les deux équipes à égalité sur la double confrontation (1-0, 16e).

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En première comme en seconde période, les Fenottes monopolisent le ballon, multiplient les corners et se procurent un paquet de situations chaudes. Face au siège lyonnais, Stina Johannes est contrainte de sortir les gants des grands soirs, écœurant notamment Selma Bacha à deux reprises : d’abord sur une reprise de volée sur corner (57e), puis sur un coup franc puissant en fin de match (86e). Les Allemandes ne parviennent pas à exploiter leurs rares contre-attaques… sauf à la 78e minute : Vivien Endemann a une occasion trois étoiles face au but, mais Christiane Endler sort parfaitement de sa cage pour signer son premier arrêt de la partie. Ouf ! Les Lyonnaises évitent le braquage et repartent pour 30 minutes supplémentaires.

Les remplaçantes foutent le feu à Wolfsburg

La prolongation est souvent le royaume des remplaçantes. Cinq Lyonnaises l’ont encore prouvé au Groupama Stadium. Trouvée face au but ouvert, Vicki Becho a l’occasion en or de libérer tout un stade, mais sa tentative part en orbite (96e). Marie-Antoinette Katoto ne passe pas loin non plus, elle qui voit son but sur corner être annulé pour hors-jeu (98e). La lumière vient finalement de Melchie Dumornay, qui profite d’une sortie approximative de Johannes sur le 2 493e corner lyonnais pour enfin faire trembler les filets (2-0, 102e).

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Dans la foulée, Damaris Egurrola valide pratiquement la qualification en catapultant d’un coup de tête – sur un nouveau corner ! – le ballon donné de Bacha au fond des filets (3-0, 105e+2). Enfin, sur une action bien kick and rush à la suite d’un dégagement d’Endler, Tabitha Chawinga se la joue solo pour inscrire le quatrième but lyonnais (4-0, 119e) et ponctuer de la meilleure des manières cette soirée. Si les Lyonnes ont été capables de bouffer les Louves, elles auront affaire au plat de résistance au tour suivant. Il leur faudra un solide appétit : le plomb des Gunners s’annonce bien plus indigeste.

Les Lyonnes piégées par les Louves de Wolfsburg