Séville n’a plus d’entraîneur

L’instabilité éternelle. Nommé l’été dernier avec l’espoir de voir enfin un entraîneur s’installer dans la durée sur le banc du club, Matías Almeyda a été limogé par Séville ce lundi. L’Argentin devient ainsi le septième coach consécutif à quitter le navire après moins d’un an (soit depuis Julen Lopetegui, resté de juillet 2019 à octobre 2022).

ℹ️ Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla FC. Le agradecemos su labor y le deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales. — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 23, 2026

La décision a été prise à la suite d’un nouveau revers ce samedi, à domicile contre Valence (0-2). De quoi prolonger une série de quatre rencontres sans la moindre victoire qui fait planer la menace sur une équipe qui ne compte que trois points d’avance sur Majorque, premier relégable. Le nom du successeur d’Almeyda n’a pas encore été dévoilé.

Personne ne veut y aller, vraiment ? Vous êtes sûrs ?

Raphinha et le Barça humilient Séville